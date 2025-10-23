Racing perdió por la mínima ante Flamengo y espera la revancha en Avellaneda

Racing marcó la cancha desde el primer minuto, a causa de que dejó en claro la idea de jugarle de igual a igual a Flamengo en el Maracaná. La primera aproximación interesante la tuvo el Mengao, pero el local no fue eficaz para lastimar antes de los cinco minutos. La Academia respondió con la pelota en sus pies, pero durante los 10' iniciales no consiguió generarle peligro a Agustín Rossi.

A los 15' llegó la primera alerta para la Academia: Jorge Carrascal quedó en diagonal al arco dentro del área en posición de remate después de un toque sutil de Giorgian De Arrascaeta. Sin embargo, el colombiano no la pudo agarrar bien y su tiro le salió a las manos de Facundo Cambeses, que controló sin mayores inconvenientes. Seis minutos después, Mengo dio una muestra de su buen fútbol y el 10 uruguayo estuvo a centímetros del primer gol si no era por el buen cruce de Marcos Rojo.

Después de la mencionada situación, Flamengo se hizo dueño de la pelota durante casi 15 minutos, pero Racing tuvo su chance más clara. A los 33', Santiago Solari anticipó en el primer palo un buen centro de Agustín Almendra y le salió un buen remate al arco. Pese a eso, Agustín Rossi tuvo su primera gran tapada de la noche y evitó lo que estuvo muy cerca de ser el primer gol de la Academia.

Sobre el epílogo del primer tiempo, entre Jorge Carrascal, Guillermo Varela y Pedro, hicieron una jugada de fútbol playa y desde un centro bombeado, la pelota cruzó el área chica desde una parte hacia la otra pero Facundo Cambeses logró desviarla. Racing intentó jugar de igual a igual en los primeros 15', pero Flamengo fue de menor a mayor y se adueñó del partido y el plan de la Academia. Pese a eso, la etapa inicial concluyó 0-0.

En el nacimiento del acto final, Flamengo fue una continuidad de lo que plasmó sobre el cierre de la primera etapa. Racing no pudo quitarle la pelota al elenco carioca, pero trabajó para intentar preocupar a Agustín Rossi con pases largos, centros y pelota parada. Filipe Luís decidió meter mano a los 10' del complemento: Alex Sandro y Luiz Araújo salieron por Ayrton Lucas y Gonzalo Plata, respectivamente. A los 60', Giorgian De Arrascaeta hizo una jugada personal y la concluyó con un buen remate al arco, pero mejor estuvo Facundo Cambeses con una volada espléndida.

Flamengo sufrió una merma futbolística en la que Racing pudo descansar, aunque no ocasionó peligro y se dedicó a interrumpir los leves avances del Mengao. A Filipe Luís no le gustó nada la baja del rendimiento de sus dirigidos ni la poca frescura de los ingresados Ayrton y Plata, por lo que sacó a Giorgian De Arrascaeta y Pedro para lavarle la cara al equipo. Por ellos, entraron Bruno Henrique y Samuel Lino.

En el 77', Facundo Cambeses se consagró como la gran figura de Racing. A Samuel Lino le quedó un penal en movimiento con la pelota a media altura y ejecutó una potente volea. Pero una vez más, la foto la brindó el surgido de las divisiones inferiores de Banfield: voló y tapó lo que era un golazo para el 1-0 de Flamengo en el Maracaná. Tres minutos después, el propio Lino tuvo revancha y anotó con un testazo: luego de la revisión del VAR, Jesús Valenzuela anunció el fuera de juego.

Cuando la noche parecía casi perfecta para Racing, llegó el golpe bajo para el equipo de Gustavo Costas en el 88'. Jorge Carrascal habilitó a Bruno Henrique, el 27 definió bien pero Facundo Cambeses tapó con la cara. Pese al gran accionar del golero académico, el rebote le quedó nuevamente a Carrasca, que remató y, con ayuda de un desvío de Marcos Rojo, significó el 1-0 para Flamengo.

Racing perdió en la ida, pero lo hizo por 1-0. El equipo de Gustavo Costas fue inteligente para capitalizar sus recursos y hacerlo dudar a Flamengo, pero no le bastó para evitar la derrota. Pese a la caída por la mínima, la Academia tiene vida y definirá su suerte en las semifinales de la CONMEBOL Libertadores en el Cilindro. /ESPN