Racing recibirá este viernes a Aldosivi, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un encuentro donde irá con mayoría de suplentes con el objetivo de cuidar jugadores de cara a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

Racing arriba a este cruce en un muy buen momento en el Torneo Clausura, donde ganó tres de sus últimos cinco partidos y empató los dos restantes. Esta buena seguidilla le permitió a la “Academia” salir del fondo de la tabla y escalar hasta la undécima posición. Si bien todavía no está en zona de playoffs, se encuentra a solo cuatro unidades del líder, que es Defensa y Justicia.

Pese a la necesidad de seguir sumando en el Torneo Clausura, el director técnico de Racing, Gustavo Costas, pondrá un equipo totalmente alternativo, ya que solo cinco días después tendrá que visitar al Flamengo de Brasil en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, que es el gran objetivo de Racing este año.

Aldosivi, por su parte, está en plena lucha por la permanencia, ya que marcha penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la anual, por lo que estaría perdiendo la categoría junto a San Martín de San Juan.

De todas maneras, los dirigidos por Guillermo Farré ganaron en sus últimas dos presentaciones (2-0 a Unión de Santa Fe y a Huracán), por lo que se ilusionan con extender esta racha para así seguir con buenas chances de salvarse.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona A – fecha 13

Racing – Aldosivi

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Diego Ceballos

Hora: 19. TV: TNT Sports

Racing: Francisco Gómez; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín García Basso, Santiago Quirós; Matías Zaracho, Martín Barrios, Richard Sánchez; Ramiro Degregorio, Luciano Vietto y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Aldosivi: Jorge Carranza; Lucas Villalba, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino, Natanael Guzmán; Facundo de la Vega y Justo Giani. DT: Guillermo Farré.