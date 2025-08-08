Racing visitará a Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores

Racing visitará este martes a Peñarol de Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La “Academia”, que es dirigida por Gustavo Costas, atraviesa un gran momento a nivel internacional, ya que el año pasado ganó la Copa Sudamericana y a principios del 2025 pasó por arriba a Botafogo para consagrarse en la Recopa Sudamericana.

En la actual Copa Libertadores, Racing viene de terminar primero con 13 puntos en el Grupo E que compartió con Fortaleza de Brasil, Colo-Colo de Chile y Club Atlético Bucaramanga de Colombia.

Peñarol, por su parte, quedó segundo con 11 puntos en el Grupo H, igualado con Vélez pero con peor diferencia de gol.

En la última década, Racing se convirtió en un habitual participante de la Copa Libertadores. Desde 2015, la “Academia” dijo presente en seis ediciones, clasificando en todas ellas a los octavos de final.

En dicha instancia, el equipo de Avellaneda tiene un saldo muy parejo, ya que en tres de aquellas series consiguió la clasificación, mientras que en las otras tres fue eliminado.

En aquel periodo, la serie de octavos de final más recordada para Racing se dio en 2020, cuando eliminaron por penales al Flamengo de Brasil, que se presentaba como el gran candidato luego de consagrarse en el 2019.

En 2023 también se dio una serie muy recordada para Racing, que le dio vuelta una serie durísima a Atlético Nacional de Colombia para imponerse 5-4 en el global.

Por otra parte, el recuerdo más doloroso fue en 2018, cuando River los eliminó con una contundente goleada 3-0 en El Monumental, luego de igualar sin goles en Avellaneda.

Las últimas series de octavos de final de Racing en Copa Libertadores

2015:

Montevideo Wanderers 1 – 1 Racing

Racing 2 – 1 Montevideo Wanderers

2016:

Racing 0 – 0 Atlético Mineiro

Atlético Mineiro 2 – 1 Racing

2018:

Racing 0 – 0 River

River 3 – 0 Racing

2020:

Racing 1 – 1 Flamengo

Flamengo 1(3) – (5)1 Racing

2021:

San Pablo 1 – 1 Racing

Racing 1 – 3 San Pablo

2023: