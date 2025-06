Real Madrid busca su primer triunfo en el Mundial de Clubes frente a Pachuca

El Mundial de Clubes continúa su marcha con un duelo que promete. Real Madrid y Pachuca se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo H desde las 16 (hora de Argentina). Se podrá seguir GRATIS por DAZN a través de su aplicación y/o página web.

El Real viene de igualar 1 a 1 con el Al Hilal en su debut en la cita ecuménica, por lo que buscará un triunfo que le de tranquilidad y revalide su chapa de candidato al título. En aquel partido no pudo contar con Kylian Mbappé. Horas después, se conoció que el francés debió ser internado por un “cuadro agudo de gastroenteritis”.

“Nuestro jugador Kylian Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle el correspondiente tratamiento”, indicó la Casablanca en un escueto comunicado.

Por su parte, Xabi Alonso hizo una autocrítica sobre el sorpresivo empate en su primer encuentro al mando del Merengue: “La primera parte no me ha gustado, pero nos servirá para seguir insistiendo en las cosas que tenemos que mejorar. En la segunda parte hemos tenido más equilibrio. Nos ha faltado ese gol. Me quedo con eso. En la primera parte hemos querido jugar más rápido y perdíamos el balón. Nos ha costado ajustar la presión y en la segunda nos hemos hecho mejores a través de la pelota“.

En cuanto al duelo con el Pachuca, el DT anticipó un partido exigente, destacando que el equipo mexicano también está en un proceso de adaptación bajo la dirección de su nuevo entrenador ,Jaime Lozano. “Tienen nivel, va a ser exigente también”, comentó.

Por su lado, los Tuzos vienen de caer por 2 a 1 con el Red Bull Salzburgo. El resultado complicó sus aspiraciones en el torneo internacional, pero Lozano se mostró confiado de poder revertir la situación: “Preparar de la mejor manera, sabemos que en este tipo de Mundiales es importantísimo empezar sumando y más con el empate de los otros rivales, no podemos hacer nada, el resultado es el que es, tenemos que ver hacia adelante, cosas que corregir, con un poco más de tiempos estos goles no nos volverán a suceder, es trabajar. El rival en sí te hace estar alerta y dar la mejor actuación posible en el torneo”.

En cuanto al choque con el elenco español, el DT indicó: “Tienes que hacer partidos casi perfectos contra esos equipos si quieres competir, tienes que elevar tu nivel al máximo, ser valientes para no estar todo el partido atrás del balón. El Madrid es un equipo fuerte; si tiene una debilidad, es mínima, salir con la convicción de poder hacer un buen partido”.

Posibles formaciones:

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinícius Jr, Gonzalo y Rodrygo. DT: Xabi Alonso

Pachuca: Carlos Moreno, Eduardo Bauermann, Luis Alfonso Rodríguez, Pedro Pedraza Reyna, Bryan Gonzalez, Elias Montiel, Alexei Dominguez Figueroa, Salomón Rondón y Robert Kenedy. DT: Jaime Lozano.

Estadio: Bank of America Stadium (Charlotte)

Árbitro: Ramon Abatti (Brasil)

Horarios: 16.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) / 15.00 (Chile, Bolivia, Venezuela y Charlotte, Estados Unidos) / 14.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 13.00 (México) / 21.00 (España).