Real Madrid le ganó a la Juventus y sigue con puntaje ideal en la Champions

Real Madrid derrotó por 1-0 a Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu, por la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

El Merengue dominó el juego pero chocó con un cerrojo defensivo muy importante de la Vecchia Signora, pero consiguió desbloquearlo a tiempo para llevarse un importante triunfo en casa.

En la primera parte, Real Madrid fue dominante desde el lado de la posesión del balón, pero sin poder trasladar ese dominio al resultado ni en situaciones claras de peligro, más allá de un remate de Kylian Mbappé bien resuelto por el arquero Di Gregorio.

La visita apostó por esperar y salir de contragolpe, sin demasiado éxito, más allá de alguna aproximación al arco de Courtois.

Justamente, una de estas contras en el inicio del complemento fue la más peligrosa de la Vecchia Signora, con una corrida de Dusan Vlahovic, que le ganó la carrera de Éder Militao y definió ante el arquero belga, quién tapó con las piernas y evitó el tanto.

A los 57 minutos finalmente el Madrid pudo destrabar el cerrojo defensivo del equipo italiano. Vinícius Junior armó una gran jugada en el área a puro amague y sacó un latigazo cruzado que pegó en el palo, pero encontró a Jude Bellingham completamente solo para colocar el 1-0.

El gol de ventaja le otorgó una gran tranquilidad a los de Xabi Alonso que pasaron a controlar sin problemas las acciones del partido y a acercarse al segundo gol, que de no ser por Di Gregorio podría haber llegado en un par de ocasiones, frente a Mbappé y a Díaz.

En el cierre del partido hubo algo de incertidumbre, por una jugada clarísima de Juventus que dejó a Lois Openda frente al arco, pero su remate fue bloqueado justo a tiempo para evitar el empate. En el último minuto, otro remate, en este caso de Filip Kostic fue despejado por Courtois.

Con la victoria, Real Madrid alcanzó el lote de punteros con puntaje ideal, sumando tres triunfos en fila, justo antes de 'El Clásico' ante Barcelona, por LaLiga. /ESPN