Real Madrid recibirá al Marsella en un duelo con presencia argentina

Real Madrid y Olympique Marsella jugarán desde las 16.00 en el Santiago Bernabéu, por la primera jornada de la Champions League. El árbitro será Irfan Peljto. Televisará ESPN.

Los dirigidos por Xabi Alonso arrancaron la temporada con puntaje perfecto en cuatro partidos disputados en LaLiga y comienzan ahora su campaña en la Champions League, competición en la que el club madrileño es rey indiscutido.

Este duelo podría significar el debut de Mastantuono en el torneo, tras no tener minutos en el compromiso ante la Real Sociedad, ya que tuvo descanso luego de la fecha FIFA, en la que fue titular en los dos partidos de Argentina.

El Marsella, vigente subcampeón de la Ligue 1, tuvo un arranque irregular en esta edición de la liga francesa. Estarán en cancha el capitán Leonardo Balerdi y el arquero campeón del mundo Gerónimo Rulli, que tuvieron descanso tras la fecha FIFA.

Formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso.

Marsella: Gerónimo RulliFacundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo; Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes; Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood; Amine Gouiri. DT: Roberto De Zerbi.