Por qué es importante este duelo por LaLiga

Este domingo se paraliza el mundo del fútbol. Real Madrid y Barcelona estarán frente a frente en una nueva edición de El Clásico, uno de los partidos más convocantes del planeta.

Ambos llegan en buena forma y peleando por la cima de la tabla de posiciones a muy poca distancia. Real Madrid tiene una ventaja de dos puntos, pero un triunfo de los culés como visitantes los dejaría como líderes.

Xabi Alonso tendrá su primer clásico como DT de los merengues, mientras que Hansi Flick llega invicto en este tipo de duelos, aunque no podrá estar en el partido por una sanción.

Jugadores a seguir en Real Madrid vs. Barcelona

Luego de una dura semana con Champions League en el medio, los dos equipos saben que tienen que colocar en cancha lo mejor que tengan disponible. Real Madrid buscará aprovechar sus fortalezas ofensivas, y Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Franco Mastantuono seguramente liderarán el ataque en el clásico.

Barcelona pudo dar descanso a varios jugadores, pero lo importante pasará por ver si llegan en condiciones Robert Lewandowski y Raphinha, que se están recuperando de lesiones. Si llegan, acompañarán a Lamine Yamal para formar el tridente de ataque predilecto de los hinchas.

Así llegan los equipos

Real Madrid viene de ganarle 1-0 a Juventus por la Champions League, y antes había vencido por el mismo marcador a Getafe por LaLiga. Es líder con 24 puntos.

Por su parte, Barcelona llega a este duelo tras golear 6-1 a Olympiacos en el torneo continental, mientras que por LaLiga superó 2-1 a Girona. Está en el segundo puesto con 22 unidades.

El último antecedente

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 11 de mayo de 2025 por la fecha 35 de la temporada 2024/2025. Barcelona ganó 4-3 en el Olímpico de Montjuïc con goles de Raphinha (x2), Lamine Yamal y Eric García, mientras que Kylian Mbappé anotó los tres tantos de los blancos.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El partido entre Real Madrid y Barcelona se juega el domingo 26 de octubre desde las 12:15 (ARG/CHI/URY), 10:15 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica) y por ESPN.