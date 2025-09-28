River Plate atraviesa un panorama sombrío tras la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores: la derrota se transformó en efecto dominó y la gestión de Marcelo Gallardo contabiliza ya cuatro traspiés consecutivos —incluidas las dos caídas frente a los brasileños, la derrota en Tucumán y la reciente exhibición de Deportivo Riestra—, que proyectan una sensación de estancamiento en el equipo; mientras los dirigidos del Bajo Flores se consolidan en la cima de la zona, la parcialidad millonaria devolvió el rendimiento con una lluvia de silbidos en el estadio, síntoma palpable de la inquietud y la exigencia que hoy rodean al club.