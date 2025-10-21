Deportivo Riestra no afloja en su gran momento y, en una fecha en la que habían ganado sus perseguidores, no titubeó para mantener la cima del Grupo B del Torneo Clausura.

El Malevo se quedó con la victoria como local por 1-0 sobre Instituto que además le aseguró el boleto a octavos de final.

Jonathan Herrera fue el autor del único grito de la noche en el arranque del segundo tiempo para que el Malevo se consolide como el mejor equipo del campeonato con 27 puntos, uno más que Lanús y dos más que Vélez.

Fuente: TyCSports