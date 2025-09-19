River: los convocados por Gallardo para enfrentar al Decano en Tucumán

Tras el duro golpe contra Palmeiras, River visitará a Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Pensando en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo cuidará a los habituales titulares y estos no viajarán.

Las principales novedades pasan por las ausencias de Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Kevin Castaño y Maximiliano Salas, quienes serán preservados pensando en el duelo contra Palmeiras del próximo miércoles.

En ese marco, Gallardo también sorprende con la aparición en la nómina de varios juveniles: Santiago Beltrán, Valentín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Agustín De La Cuesta, Thiago Acosta, sumados a los ya protagonistas en Primera División como Santiago Lencina, Juan Cruz Meza y Baustista Dadín.

Uno de los temas que más llamó la atención es la situación de Ian Subiabre. El extremo de 18 años aún no firmó la renovación que River le ofreció hasta 2028 y desde el club tomaron la decisión que no viaje rumbo a Tucumán. Aunque hay un acuerdo en la extensión del contrato y la mejora salarial, el punto de conflicto es la cláusula de rescisión. El club busca elevarla de $30 millones a $100 millones de dólares.

Además, esta situación contractual podría marginarlo del Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, ya que le exigen que firme la extensión de su contrato para poder viajar rumbo a Chile con el plantel de Diego Placente.

Contrario a los rumores de una posible no renovación, la dirigencia y el entorno del jugador se encuentran encaminadas en extender el vínculo. Aunque el tiempo pasa y Subiabre todavía no estampa la firma, algo que podría perjudicarlo deportivamente en el corto plazo.

Otro de los juveniles que tenía grandes chances de viajar con el plantel del primer equipo era Leonel Jaime, una de las principales figuras de la Reserva comandada por Marcelo Escudero, quien todavía no firmó su primer contrato.

Diferente al caso del ya mencionado González, joven marcador central zurdo, que firmó su primer contrato profesional el viernes hasta diciembre del 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. Además de haber sido convocado, podría ser titular y tener su debut este sábado. /TyCSports