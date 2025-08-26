River dejó escapar el triunfo en la última jugada del partido

River Plate sufrió un duro golpe en los últimos minutos y no pudo consolidar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo igualó 1-1 frente a Lanús, luego de adelantarse con un gol de Gonzalo Montiel. El empate llegó en tiempo cumplido, con un tanto de Rodrigo Castillo, delantero surgido de las inferiores riverplatenses.

El encuentro cerró la sexta fecha del torneo y presentó un escenario de mucha disputa. Desde el pitazo inicial, ambos conjuntos alternaron la posesión, sin un dominador claro en la mitad de la cancha. River Plate apostó a la rotación por la seguidilla de compromisos, con varios cambios respecto del último partido frente a Libertad. El once inicial incluyó a Franco Armani en el arco, una defensa formada por Sebastián Boselli, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco, y en la ofensiva, a Miguel Borja, Facundo Colidio y Juan Cruz Meza.

La primera parte ofreció pocas acciones de peligro. Apenas iniciado el segundo tiempo, River generó la situación más clara con un remate de Borja, que fue desviado por Nahuel Losada, arquero granate, quien sería figura durante el desarrollo. El equipo visitante encontró la apertura del marcador tras una jugada ensayada: centro de Quintero, cabezazo de Giuliano Galoppo anticipando en el área, y definición de Montiel junto al palo izquierdo, imposible para Losada.

Conforme avanzaron los minutos, el conjunto local creció en la tenencia y comenzó a inclinar la cancha en busca de la igualdad. Destacó el aporte de Marcelino Moreno en el circuito ofensivo granate, generando complicaciones en la última línea de River. Marcich salió beneficiado de una serie de rebotes, pero su disparo salió alto.

Cuando el partido se encaminaba hacia una victoria visitante, Lanús dispuso de una última oportunidad. Un centro lanzado por Alexis Canelo que Walter Bou peinó encontró a Rodrigo Castillo en el segundo palo y el delantero, con pasado en River, conectó para poner cifras definitivas.

Con este empate, River Plate supera por una unidad a Vélez Sarsfield y mantiene la condición de líder en la zona B. El equipo de Gallardo acumula 12 puntos, mientras que Lanús tiene 10, ambos en zona de playoffs.

El Millonario retomará la actividad rápidamente, ya que este jueves enfrentará a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, donde Gallardo podría reincorporar a los habituales titulares en busca de un lugar en los cuartos de final. Lanús, tras el envión anímico que significó el empate, tendrá el desafío de transformar la reacción final en un envión para la segunda mitad del torneo. Por la séptima fecha, visitará a Vélez el sábado en Liniers. / Infobae