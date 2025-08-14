River enfrenta a Libertad en Asunción con la misión de sacar ventaja en la serie

Este jueves, desde las 21:30, River visitará a Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido será transmitido por Telefé, Fox Sports y el servicio de streaming Disney+, y será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio.

River viajó con unas cuantas bajas por lesión, como las de Maxi Salas, Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, además de Paulo Díaz, que tiene la rodilla entre algodones, y Seba Driussi, de alta médica tras casi dos meses parado por un esguince, y con algunas dudas en el equipo tras el bajo rendimiento ante Independiente.

Enfrente los espera Libertad, que logró la excepción de Conmebol para jugar en un estadio que no tiene la capacidad reglamentaria -sólo jugó una vez River ahí en la Sudamericana 2014-; el tema fue que está en uso el Defensores de Chaco con los juegos Panamericanos. Se espera la presencia de cerca de 3.000 hinchas millonarios en el estadio.

Formaciones

Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarín, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.