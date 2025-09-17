River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones
El Millonario y el Verdao se verán las caras en el primer cruce de los cuartos de final. Acá, toda la data.
River y Palmeiras se verán las caras el miércoles 17 de septiembre por los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores en el estadio Más Monumental a partir de las 21.30. El Millonario viene de vencer 2-1 a Estudiantes por la octava fecha del Torneo Clausura, mientras que el Verdao goleó 4-1 al Inter de Porto Alegre en el Brasileirao.
Así llega River al partido vs. Palmeiras
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega a este partido tras quedar líder grupo B con 12 puntos por delante de Universitario de Perú, Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador, sumado a una dramática clasificación en octavos tras dejar en el camino a Libertad de Paraguay desde los penales. ¿Podrá el conjunto del Muñeco comenzar con el pie derecho la serie vs. Palmeiras?
Últimos partidos de River
- Estudiantes 1 - 2 River Plate | 13 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura
- River Plate 2 - 0 San Martín San Juan | 31 de agosto de 2025 | Torneo Clausura
- Unión 0 (3) - (4) 0 River Plate | 28 de agosto de 2025 | Copa Argentina
Así llega Palmeiras al partido
El elenco comandado por Abel Ferreira, por su parte, terminó en lo más alto del grupo G con puntaje ideal (18PTS), luego de sus seis triunfos ante Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal. Además, en los octavos dejó en el camino a Univerisatrio de Perú, que compartió zona con el Millo, después de un 4-0 en Lima y una igualdad sin goles en San Pablo. ¿Podrá el Palmeiras comenzar con todo?
Últimos partidos de Palmeiras
- Palmeiras 4 - 1 Internacional | 13 de septiembre de 2025 | Brasileirao
- Corinthians 1 - 1 Palmeiras | 31 de agosto de 2025 | Brasileirao
- Palmeiras 3 - 0 Sport Recife | 25 de agosto de 2025 | Brasileirao
¿Cómo salieron los últimos partidos entre ellos?
- Palmeiras 0 - 2 River Plate | 13 de enero de 2021 | Copa Libertadores
- River Plate 0 - 3 Palmeiras | 6 de enero de 2021 | Copa Libertadores
- Palmeiras 3 - 0 River Plate | 26 de mayo de 1999 | Copa Libertadores
- River Plate 1 - 0 Palmeiras | 19 de mayo de 1999 | Copa Libertadores
¿A qué hora juegan?
El partido se disputará el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Mâs Monumental, Capital Federal
¿Por dónde ver en vivo el partido?
El partido será transmitido por la señal de Telefe y Fox Sports.
El probable 11 de River para la ida de los cuartos de final de la Libertadores
Armani; P. Díaz, Portillo o Martínez Quarta, Rivero o Martínez Quarta; Montiel, E. Pérez, Acuña; I. Fernández, Castaño o Quintero; Driussi y Salas.
Probable 11 de Palmeiras
Weverton; Khellven, G. Gómez, Murilo, Piquerez; Maurício o Torres, L. Evangelista o A. Pereira, Moreno, F. Anderson; Flaco López y Vitor Roque.
El cuerpo arbitral
- Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez
- Árbitro asistente 1: Jorge Urrego Martínez
- Árbitro asistente 2: Tulio Moreno
- Cuarto árbitro: Yender Yoscan Herrera Toledo
- VAR: Juan Soto Arévalo
- Asistente VAR: Ángel Arteaga Cabriales
/Olé