River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

River y Palmeiras se verán las caras el miércoles 17 de septiembre por los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores en el estadio Más Monumental a partir de las 21.30. El Millonario viene de vencer 2-1 a Estudiantes por la octava fecha del Torneo Clausura, mientras que el Verdao goleó 4-1 al Inter de Porto Alegre en el Brasileirao.

Así llega River al partido vs. Palmeiras

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega a este partido tras quedar líder grupo B con 12 puntos por delante de Universitario de Perú, Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador, sumado a una dramática clasificación en octavos tras dejar en el camino a Libertad de Paraguay desde los penales. ¿Podrá el conjunto del Muñeco comenzar con el pie derecho la serie vs. Palmeiras?

Últimos partidos de River

Estudiantes 1 - 2 River Plate | 13 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

River Plate 2 - 0 San Martín San Juan | 31 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Unión 0 (3) - (4) 0 River Plate | 28 de agosto de 2025 | Copa Argentina

Así llega Palmeiras al partido

El elenco comandado por Abel Ferreira, por su parte, terminó en lo más alto del grupo G con puntaje ideal (18PTS), luego de sus seis triunfos ante Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal. Además, en los octavos dejó en el camino a Univerisatrio de Perú, que compartió zona con el Millo, después de un 4-0 en Lima y una igualdad sin goles en San Pablo. ¿Podrá el Palmeiras comenzar con todo?

Últimos partidos de Palmeiras

Palmeiras 4 - 1 Internacional | 13 de septiembre de 2025 | Brasileirao

Corinthians 1 - 1 Palmeiras | 31 de agosto de 2025 | Brasileirao

Palmeiras 3 - 0 Sport Recife | 25 de agosto de 2025 | Brasileirao

¿Cómo salieron los últimos partidos entre ellos?

Palmeiras 0 - 2 River Plate | 13 de enero de 2021 | Copa Libertadores

River Plate 0 - 3 Palmeiras | 6 de enero de 2021 | Copa Libertadores

Palmeiras 3 - 0 River Plate | 26 de mayo de 1999 | Copa Libertadores

River Plate 1 - 0 Palmeiras | 19 de mayo de 1999 | Copa Libertadores

¿A qué hora juegan?

El partido se disputará el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Mâs Monumental, Capital Federal

¿Por dónde ver en vivo el partido?

El partido será transmitido por la señal de Telefe y Fox Sports.

El probable 11 de River para la ida de los cuartos de final de la Libertadores

Armani; P. Díaz, Portillo o Martínez Quarta, Rivero o Martínez Quarta; Montiel, E. Pérez, Acuña; I. Fernández, Castaño o Quintero; Driussi y Salas.

Probable 11 de Palmeiras

Weverton; Khellven, G. Gómez, Murilo, Piquerez; Maurício o Torres, L. Evangelista o A. Pereira, Moreno, F. Anderson; Flaco López y Vitor Roque.

El cuerpo arbitral

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez

Árbitro asistente 1: Jorge Urrego Martínez

Árbitro asistente 2: Tulio Moreno

Cuarto árbitro: Yender Yoscan Herrera Toledo

VAR: Juan Soto Arévalo

Asistente VAR: Ángel Arteaga Cabriales

