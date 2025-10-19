El Millonario, que había perdido en seis de sus últimos siete compromisos, con la excepción del triunfo frente a Racing por Copa Argentina, se presentaba ante un ultimátum. Para recuperar terreno en la Tabla Anual, clave para clasificar a la próxima Libertadores, tenía que ganar.

La caída de Boca contra Belgrano era un impulso para tomar, al menos parcialmente, el segundo lugar del acumulado, a sabiendas de que por delante está todavía el Superclásico.

Pero a River le costó el partido. Si bien dominó la pelota y casi no sufrió, el equipo de Marcelo Gallardo no estuvo fino en la creación de juego y prácticamente no se acercó a Guido Herrera. De hecho, en el primer tiempo tuvo una solo aproximación, que terminó en el gol de Gonzalo Montiel, tras una gran jugada colectiva.

La salida de Lautaro Rivero, que venía de debutar en la Selección Argentina (aunque se temió lesión, se debió a un dolor estomacal), permitió el ingreso de Milton Casco, lateral izquierdo natural, quien a los 37 minutos recibió de Juanfer Quintero, trepó en la cancha y remató al palo.

Allí estaba muy atento Montiel, que no perdonó: el esfuerzo de Herrera no alcanzó para evitar la apertura del marcador.

Talleres, más intenso en su búsqueda, tampoco había llegado -solo un remate de afuera de Rick-, pero en el tiempo añadido encontró la igualdad por intermedio de Augusto Schott, luego de un rebote de Franco Armani. Sin embargo, el VAR detectó una fina posición adelantada y el árbitro Ariel Penel anuló la conquista del conjunto de Carlos Tevez.

El complemento arrancó con una dinámica similar, pero con la T más decidida a jugar en campo contrario. En las primeras aproximaciones, Armani respondió bien ante Rick y Montiel cortó justo antes de que el brasileño rematara en posición de gol.

Gallardo había movido el banco, mandando a la cancha a Galarza Fonda -jugó un buen complemento- en lugar de Lencina, en tanto Tevez había apostado por Botta y Angulo, pero la siguiente tanda de cambios del Muñeco fue la que empezó a definir el encuentro: mandó a la cancha a Maxi Meza y Facundo Colidio en lugar de Quintero y Driussi.

Y justamente los dos que ingresaron se encargaron de armar y marcar el 2 a 0 a los 68 minutos, poco después de entrar. Salas pivoteó para Colidio, que se sacó de encima a un rival con un hermoso caño, entró al área y asistió a Meza, quien ya recuperado de su lesión remató y amplió la ventaja de River.

Con un poco más de 20 minutos por delante, el segundo tanto del Millonario fue un golpe de nocaut para la T, que intentó, pero apenas se acercó con un remate desviado de Bustos. De hecho, en el tramo final, fue la visita la que estuvo más cerca de volver a convertir, terminando de redondear una noche con buenas sensaciones.

Sin jugar un gran partido, River fue serio para defender, aprovechó sus ocasiones en ataque para convertir dos lindos goles y consiguó un triunfo muy necesario, con el que de paso se volvió a meter en zona de CONMEBOL Libertadores.

Talleres, por su parte, no pudo extender su invicto de cinco cotejos (dos triunfos y tres empates) y quedó fuera del top 8 (es undécimo con 14 puntos, uno menos que el séptimo), aunque lo que más preocupa es que no pudo alejarse de la zona de descenso por la Tabla Anual (es vigésimo séptimo). Su próximo rival será Vélez en Liniers, luego de un fin de semana sin campeonato.

El equipo de Gallardo, cuarto de la Zona B con 21 unidades, ya piensa en el duelo con Independiente Rivadavia por las semis de la Copa Argentina, el próximo viernes (22:10) en el mismo estadio, pero respecto al Clausura ya aparecen en el horizonte Gimnasia en el Monumental y, claro, el Superclásico frente a Boca en La Bombonera. /ESPN

Los goles