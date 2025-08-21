River enfrenta a Libertad de Paraguay en el Estadio Monumental por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21.30 con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, tras el 0-0 de la ida. Transmite Telefé.

La ida terminó en un empate sin goles. El ganador de la llave se meterá en los cuartos de final, donde tendrá una parada brava: se enfrentará al ganador de Universitario y Palmeiras, que juegan esta noche. En la ida, el equipo brasileño ganó 4-0.

El Millonario llega con confianza tras la goleada sobre Godoy Cruz con un equipo alternativo por el Torneo Clausura. Ahora, con la Libertadores en juego y el regreso de varias figuras, la exigencia será mayor. La vuelta de Sebastián Driussi representa una inyección de calidad en el ataque.

Libertad llega tras empatar el clásico con Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó titulares y suplentes para dosificar el equipo. Los históricos referentes del Gumarelo, Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, esperarán en el banco.

Formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel; Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta; Marcos Acuña; Giuliano Galoppo; Enzo Pérez; Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández; Sebastián Driussi; Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez; Robert Rojas; Diego Viera; Néstor Giménez; Álvaro Campuzano; Lucas Sanabria; Hugo Fernández; Iván Franco; Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.