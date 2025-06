River Plate empató 0-0 con Monterrey y ahora se jugará la clasificación contra el Inter

River empató 0-0 con Monterrey por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes. Sin embargo, no logró sellar su clasificación a los octavos de final de la competencia y se jugará todo ante Inter en la última jornada.

El Millonario volverá al ruedo este miércoles desde las 22 (hora argentina) ante los italianos en el Lumen Field de Seattle. Para ese partido no tendrá a Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño por suspensión. Por otro lado, Rayados cerrará la zona en simultáneo contra Urawa Red Diamonds en el mismo escenario de este sábado.

Lejos del reproche para los jugadores, Marcelo Gallardo se mostró conforme con sus dirigidos luego de la finalización del encuentro. “Estoy contento con el rendimiento del equipo”, esbozó el Muñeco en declaraciones posteriores al partido.

Luego, lanzó un mensaje claro sobre la mentalidad de sus jugadores. “Tengo que estar tranquilo y llevar serenidad. Está buenísimo estar con bronca cuando no ganas, eso me encanta. Si no te pasa nada... A mí no me gusta que mis futbolistas estén conformes cuando no se gana. Me parece perfecto que lo expresen de esa forma”, dijo.

También lamentó el desarrollo de un compromiso que podría haber terminado de manera favorable para el conjunto de Núñez. “Es una pena, podríamos haberlo ganado. Hicimos mérito para eso”, sumó.

El desafío para el experimentado DT será armar un mediocampo completamente nuevo para la próxima fecha. Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño no serán elegibles por suspensión y habrá cambios importantes en el 11 titular del Millonario.

La calculadora de River en el Mundial de Clubes: qué necesita para clasificar a los octavos de final

Si le gana a Inter: clasifica sin importar otro resultado.

Si empata 0-0: necesita que Monterrey no gane.

Si empata 1-1: dependerá de la cantidad de goles que convierta Monterrey si gana.

Si empata 1-1 y Monterrey gana 3-1 o más: queda eliminado River.

Si empata 1-1 y Monterrey gana 3-1: define el Fair Play.

Si empata 1-1 y Monterrey gana 2-1: avanza River.

Si empata 2-2: clasifica con Inter sin importar el resultado de Monterrey.

Si pierde: necesita que Monterrey no gane.

Cómo está la tabla de posiciones del grupo de River