Esta tarde River Plate recibirá a Godoy Cruz por el Torneo Clausura con el objetivo de seguir en la cima de su zona. El duelo, que se pondrá en marcha a las 18.30, se podrá seguir por el canal TNT Sports. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino.

Se espera que el entrenador del Millonario haga descansar a varios titulares de cara a la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el equipo paraguayo, a jugarse el próximo jueves en el estadio Monumental a las 21.30.

Tras el empate sin goles en Asunción, River quedó bien posicionado para avanzar de ronda a la espera de un casi seguro cruce ante Palmeiras, que en la ida goleó a Universitario de Perú en Lima (4-0)

Posibles formaciones:

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.