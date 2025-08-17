En un encuentro marcado por la intensidad y el dinamismo, River Plate se impuso a Godoy Cruz con un resultado de 4-2 en el Estadio Monumental, consolidándose así en la primera posición de la Zona B del Torneo Clausura.

Sebastián Driussi se destacó al anotar dos goles, mientras que Giuliano Galoppo también contribuyó al marcador con un par de tantos. Por el lado de Godoy Cruz, Agustín Auzmendi logró descontar.

A pesar de que River presentó un equipo mayormente conformado por suplentes, en preparación para su inminente encuentro de Copa Libertadores contra Libertad, el partido dejó en evidencia ciertos aspectos a mejorar, especialmente ante las recientes lesiones de Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero.