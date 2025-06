River pone primera en el Mundial de Clubes: qué dijo Gallardo sobre su objetivo en el torneo

River y Urawa Red Diamonds se enfrentarán este martes en el marco del partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo E, del Mundial de Clubes 2025. El encuentro se juega desde las 16 horas de Argentina en el Lumen Field de Seattle y se podrá ver por Telefe, DSports, DAZN y DGO.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de tener su última presentación el pasado martes 27 de mayo cuando empató 1-1 con Universitario de Perú en el marco de la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

“Hemos evaluado muy bien al equipo que vamos a enfrentar. Es un equipo japonés muy aplicado, que intenta transiciones rápidas, de pasar de defender con mucha gente a atacar con mucha gente. Es lo que hemos observado desde el análisis. Tengo muy claro cómo jugar mañana de acuerdo a lo que queremos”, enfatizó el DT, de 49 años.

Pare este encuentro el Muñeco tendrá disponible a los habituales titulares, incluído Franco Mastantuono que ya fue vendido al Real madrid, pero que se quedará en el conjunto Millonario hasta agosto. Si bien en un momento se evaluó el hecho de que el jugador sea suplente durante toda la competencia intercontinental, lo cierto es que Gallardo apostaría a ponerlo desde el arranque en este debut.

Cuando le repreguntaron cómo hace para mantener enfocado al fantasista, que viene de convertirse en el debutante más joven en un cotejo oficial con la selección argentina, completó: “¿Cómo lo estoy gestionando? Como hasta ahora, como un chico que tiene deseo de jugar al fútbol, muestra sus ganas de expresarse dentro de un campo de juego. No hay que desgastarse en eso. Tengo un jugador en el plantel, que si está bien, jugará, y si no está bien, no jugará. No es tan problemático, tan complejo. Lo problemático viene de afuera. Está bien, acompañado, cómodo", planteó.

También fue tajante cuando le consultaron si pidió un reemplazante: “Tenemos un desafío lindo, que es el partido. Hablar de nombres ahora... No es el lugar más indicado”.

Respecto del objetivo en el Mundial de Clubes, el técnico se mostró ambicioso, siempre con su idea como guía. “Va a ser una experiencia para todos los equupos que estamos en el Mundial de Clubes, es la primera experiencia de poder medirte con equipos de otros continentes y eso es una prueba para todos. Los favoritos suelen ser los equipos más poderosos, los que tienen ese poderío económico y se respaldan con muy buenos jugadores. Somos un equipo que ha exportado a muchos buenos futbolistas que hoy representan a esos equipos poderosos”, prologó.

“Lo que yo quiero es que intentemos jugar contra estos equipos de la forma que sentimos. De esa manera podemos conseguir victorias que nos marquen hacia dónde podemos ir. Por eso es importante ganar mañana”, completó.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández o Maxi Meza o Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa; Hirokazu Ishiihara, Danilo Boza, Marius Hoibraten, Takuya Ogiwara; Kaito Yasui, Samuel Gustafson; Takuro Kaneko, Matheus Savio, Ryoma Watanabe; Yusuke Matsuo. DT: Maciej Skorża.

Cómo ver en vivo River vs Urawa Red Diamonds

El partido será transmitido en Argentina por la señal de aire Telefe y de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play; por la plataforma Disney+ y la app MiTelefe.