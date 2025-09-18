River fue una montaña rusa de emociones en una noche negativa en el Monumental, pese a la reacción final que le abrió la puerta a la ilusión de un batacazo en Brasil. Perdió por 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y desnudó su peor versión en un primer tiempo en el que la visita lo sometió sin atenuantes y le convirtió dos goles -podrían haber sido más- con Gustavo Gómez y Vitor Roque. En el complemento, entre la intención de los de Abel Ferreira de conservar la ventaja y el ingreso de Juanfer Quintero, el Millonario mejoró el semblante y dominó sin chances claras, hasta que empujado por su gente llegó al descuento con Lucas Martínez Quarta recién a los 43 minutos y pareció encenderse cuando el tiempo se acababa. El próximo miércoles en San Pablo, la hora de la verdad.

LOS GOLES