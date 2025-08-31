Después del partido de este domingo desde las 19.15, contra San Martín de San Juan en el Monumental, River tendrá dos semanas largas para preparar uno de sus exámenes finales del año, que es la serie de Libertadores contra Palmeiras. Inmediatamente antes jugará con Estudiantes en La Plata, en un partido en el que, seguramente, el CARP (y también el Pincha, en la previa a su cruce con el otro cuco de esta Copa que es Flamengo) guardará soldados para el primer chico en el Monumental, el 17/9.

Así las cosas, el choque con los sanjuaninos asoma, posiblemente, como la última prueba que tenga el 11 de MG para levantar el promedio de cinco puntos que el propio Muñeco le puso a su equipo en el boletín. Aunque, claro, pensando en lo que viene, el DT no quiere malas noticias: por eso decidió excluir de la lista a Sebastián Driussi y Facundo Colidio por precaución. El Gordo descansará su tobillo izquierdo, el mismo que lo dejó dos meses afuera por su esguince en el Mundial de Clubes; mientras que el rubio terminó con los isquiotibiales cargados y también lo verá desde la platea.

Claro, Gallardo no es solo un preciso comentarista y un exigente profesor: es quien tiene que encontrarle la vuelta a este River para que llegue mejor armado a un duelo que va a definir buena parte de la temporada, para que vuelva a ser un equipo confiable en un 2025 en el que casi no perdió pero en el que, a la vez, nunca dio seguridad ni estuvo a la altura de los grandes desafíos, a excepción del superclásico. El rival de turno de este domingo, hoy en descenso directo, último en la tabla anual y en los promedios, puede servirle a River como una oportunidad para destrabarse un poco, para intentar salir de la lógica por la que hace de a tres o cuatro goles en algunos partidos y no logra generar peligro ni acertarle al arco en tantos otros.

Desde ya, el punto de despegue en términos futbolísticos, pero sobre todo anímicos, ya no podrá ser otro que el mismísimo cruce a 180 minutos con el Verdao. No era lo que esperaba el entrenador, no era lo ideal, lo que estaba planificado, pero así se dieron las cosas. En todo caso, habrá que agradecer (especialmente a Armani) que el plazo para dar un salto todavía no venció ni en el plano internacional ni en la Copa Argentina, donde espera otra especie de final anticipada contra Racing.

En ese contexto, hoy el Muñeco buscará que varios jugadores sumen confianza pensando en torcer las flechitas individuales que en muchos casos apuntan para abajo. Enfrente, el Verdinegro que dirige Pipi Romagnoli seguramente saldrá a intentar reproducir un modelo de partido clásico en el Monumental, intentando cortar los circuitos del CARP, dejando correr el reloj, con las mañas que estén al alcance, y apostando a alguna contra o a una pelota parada que alimente el sueño de la épica para SM, que desde que regresó a la A no ganó fuera de casa.

Por lo demás, para River será una prueba contra sí mismo para levantar la nota antes de los exámenes finales. Saquen una hoja...

Posibles formaciones de River y San Martín (SJ)

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero o Paulo Díaz, Acuña; Castaño, Enzo Pérez, Galoppo o I. Fernández; Quintero, Borja o I. Fernández y M. Salas. DT: M. Gallardo.

San Martín (SJ): Borgogno; A. Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; P. García, Watson; Salle, Iacobellis, S. González; Maestro Puch. DT: L. Romagnoli.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

TV: TNT Sports Premium.

/Olé