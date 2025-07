River recibió una oferta formal por Adam Bareiro

River buscará pisar fuerte en el mercado de pases y, mientras cierra la llegada de Maximiliano Salas por cláusula de rescisión, avanza en la venta de Adam Bareiro. Fortaleza realizó una oferta formal para comprar el 70% de la ficha del paraguayo y solo resta el aval de Marcelo Gallardo para cerrar la negociación.

Para el Millonario es esencial liberar un cupo de extranjeros y eso podría hacer que se acelere el traspaso del ex-San Lorenzo. Sin embargo, hasta que el entrenador no dé el ok, la dirigencia no tomará la decisión de desprenderse de un jugador unilateralmente.

Lo cierto es que el Muñeco no lo tiene en cuenta; ya lo dejó ir a préstamo al Al-Rayyan, de Qatar, a pesar de no contar con muchas opciones para el puesto. Sin embargo, la posible salida de Miguel Borja podría ser el motivo por el que todavía no se ha definido la venta de Bareiro, ya que el colombiano es el único centrodelantero que tiene el plantel.

Aunque las cifras no trascendieron, Fortaleza quiere comprar un 70% del pase y esto podría ser una solución para el Millonario. El club libera un cupo, deja ir a un jugador sin lugar en el plantel y puede salir al mercado a incorporar un extranjero.

El principal apuntado actualmente es Lucas Cepeda, extremo derecho de Colo-Colo y la Selección de Chile. El zurdo de 22 años es seguido por Gallardo hace tiempo y su llegada sería factible: con una cláusula de rescisión de cinco millones de dólares, el Cacique está dispuesto a negociar un porcentaje alto de su ficha por un monto proporcionalmente menor.

Quiénes son los extranjeros de River y cuál es la situación de cada uno