River va por el milagro ante Palmeiras

Luego del 1-2 de la ida en Núñez, Palmeiras y River se medirán este miércoles a las 21.30 en el Allianz Parque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El ganador de la serie avanzará a semifinales, donde se cruzará con el vencedor del duelo entre Liga de Quito y San Pablo, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de 2-0. A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia el uruguayo Andrés Matonte.

En la ida, disputada la semana pasada en el Monumental, Palmeiras se impuso 2-1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque (el descuento de Lucas Martínez Quarta le dio vida a River). Fue un tiempo para cada uno, pero el visitante justificó la victoria con una primera mitad de gran jerarquía y superioridad. Comparando con la ida, Marcelo Gallardo podría cambiar el esquema y dejar atrás la línea de cinco defensores, ya que el DT evaluaría poblar aún más el mediocampo presentando un 4-5-1.

Más allá de la derrota con un equipo alternativo ante Atlético Tucumán, que le costó el liderato del Torneo Clausura, el Millonario recibió buenas noticias de cara a la revancha. La principal es sobre la situación de Lautaro Rivero, quien superó una sobrecarga en el gemelo tras la caída en el José Fierro y apunta a ser titular si llega en óptimas condiciones físicas. Compartiría zaga con Lucas Martínez Quarta, que le ganaría la pulseada a Paulo Díaz.

Además, el DT podrá contar con el regreso de Giuliano Galoppo, quien cumplió su fecha de suspensión por la roja que vio ante Libertad. El ex-San Pablo se perfila para regresar al once inicial donde compartiría el centro del campo con Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero. Corre con menos chances Facundo Colidio, que en caso de ingresar compartiría ataque con Maximiliano Salas.

Respecto a Palmeiras, Abel Ferreira ya tiene en mente el equipo para la revancha. Tras darle descanso a sus titulares en el triunfo 4-1 sobre Fortaleza, el entrenador luso le dará forma al once definitivo, que tiene grandes chances de ser el mismo que jugó en la ida. Sin embargo, hay un nombre que genera preocupación en los paulistas.

Khellven, uno de los refuerzos que llegó al club en este mercado de pases desde CSKA Moscú, sufre molestias por un fuerte traumatismo que sufrió en uno de sus pies en el partido de ida. Si el defensor no llega en condiciones, el principal candidato a reemplazarlo es el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, quien perdió terreno últimamente pero sería titular ante la posible lesión del brasileño.

Probable formación de Palmeiras

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Probable formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores

* Hora: 21.30.

* TV: FOX Sports, Telefe, Disney +.

* Árbitro: Andrés Matonte (URU).

* Estadio: Allianz Parque. / TyC Sports