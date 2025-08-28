River va por todo: enfrenta a Unión en un cruce clave para sostener su sueño de triple competencia

Los números acompañan a River en este 2025: apenas dos derrotas en los 90 minutos, más del 60% de los puntos obtenidos en el año y presencia firme en las tres competencias. Es líder de la Zona B del Torneo Clausura con 12 unidades, ya está en cuartos de final de la Copa Libertadores y esta noche buscará el mismo objetivo en la Copa Argentina, cuando enfrente a Unión desde las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Sin embargo, la ilusión de la triple corona aún parece más un deseo que una posibilidad concreta. Aunque los resultados lo mantienen en carrera, el funcionamiento colectivo sigue siendo el gran debe del equipo. Marcelo Gallardo no logra encontrar el circuito de juego ideal y las formaciones cambian constantemente, ya sea por bajo rendimiento o por las lesiones que afectan a varias piezas clave del plantel.

En lo individual, varios refuerzos todavía no dieron la talla. Kevin Castaño y Matías Galarza muestran dificultades para adaptarse; Giuliano Galoppo alterna buenas y malas; Facundo Colidio aún no se hace presente en los partidos importantes, y Miguel Borja atraviesa una extensa racha negativa. Incluso futbolistas de jerarquía, como Lucas Martínez Quarta, no logran sostener su nivel.

Gallardo apuesta a los históricos, que aportan experiencia, calidad y empuje, pero no alcanza. Ni siquiera con un Franco Armani en modo superhéroe, o con Marcos Acuña y Gonzalo Montiel dejando todo aunque no siempre con claridad. Los juveniles entran y salen del equipo, y todavía está por verse si los regresos de Sebastián Driussi y Maxi Salas logran revitalizar la ofensiva cuando compartan minutos desde el arranque.

En definitiva, River por momentos se muestra desorientado. Son varios los frentes que Gallardo debe atender: nombres, funcionamiento, esquema. ¿Seguir con el 4-3-3 o apostar a un 4-4-2 con más equilibrio?

“Un buen funcionamiento se logra siendo regular, con la continuidad de partidos, no teniendo altibajos. Cuando vas sumando partidos y vas recuperando jugadores que tengan continuidad, creo que eso te da cierta confiabilidad. Pero bueno, en estos tiempos hemos sufrido lesiones importantes que no nos permitieron darle continuidad al juego que veníamos teniendo”, analizó el entrenador en una de sus últimas conferencias.

Aun así, pese a las dificultades, River sigue en carrera y va por todo. La exigencia del club obliga, más allá de que el juego no convence al paladar del hincha. El cruce ante Unión será durísimo: el equipo de Madelón tuvo un arranque sólido en el Clausura y pelea por la clasificación.

Si logra superar al Tatengue, el Millonario podría enfrentar en cuartos de final a Racing, el otro equipo que sigue con vida en las tres competencias, aunque la Academia muestra una floja actuación en el torneo local.

Las probables formaciones

Unión: Tagliamonte; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Corvalán; Palacios, Pittón, Martínez, Del Blanco; Fragapane; y Estigarribia.

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, P. Díaz o Rivero, Acuña; I. Fernández, E. Pérez, Galoppo; Salas, Driussi y Colidio o Quintero.

Hora y TV: