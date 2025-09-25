River vs. Racing: sede y horario confirmados para los cuartos de final

La expectativa por el clásico entre River y Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 va en aumento y ahora la organización del torneo más federal del país anunció que el partido se disputará el jueves 2 de octubre desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario. El ganador de la serie irá contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de dejar en el camino a Tigre.

Será un duelo cargado de historia y tensión, en el que el equipo de Marcelo Gallardo intentará recuperar el brillo de su chapa copera tras la eliminación a manos del Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores, pero enfrente estará la Academia de Gustavo Costas, que atraviesa un gran momento con la clasificación a semifinales en el certamen continental.

El cruce en Rosario tendrá además un condimento especial y realidades opuestas: el Millonario busca revancha tras quedar afuera en cuartos de la edición pasada, mientras que los de Avellaneda sueñan con sumar un título local que se les viene negando en los últimos años. El clásico copero llega en un momento en el que se tienen que medir estructuras, planteles y decisiones. Con sede y horario confirmados, la cuenta regresiva ya comenzó: el Gigante de Arroyito será testigo de un clásico que promete ser una final anticipada.

Para encontrar el primer partido entre ambos hay que remontarse a 1908, cuando River le ganó la final del Campeonato de Segunda División, que daba un ascenso a Primera, por 7-0, la goleada más abultada entre ambos. Luego se midieron varias veces en la Copa de Honor (1911, 1912 y 1918). En las tres ocasiones el vencedor fue Racing, que primero empató 1-1 y avanzó, mientras que al año siguiente se impuso por 3-0. En 1918, el conjunto albiceleste se impuso por 3-1 con goles de Natalio Perinetti y un doblete de Alberto Marcovecchio, que sellaron la victoria en la final y le dieron el título de la Copa de Honor de 1917. En el medio de aquellos cruces, el Millonario se llevó un 2-1 en la Copa Competencia de 1914.

Racing volvió a imponerse en partidos trascendentales, como en la semifinal de la Supercopa de 1988, y luego fue campeón ante Cruzeiro. Sin embargo, en los últimos dos antecedentes el gran ganador fue River porque primero superó a la Academia en los octavos de la Libertadores 2018, que finalmente ganó en Madrid, y el último duelo de esta clase fue una goleada por 5-0 en la Supercopa Argentina 2019. /TyC