River y Racing se enfrentan en Rosario por los cuartos de la Copa Argentina

Racing y River protagonizarán este jueves un partido que puede marcar un quiebre en la temporada de ambos, ya que se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador del encuentro, además de avanzar a semifinales, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza, tendrá la posibilidad de cambiar de golpe el rumbo futbolístico.

El encuentro se disputará desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será transmitido por la señal deportiva de cable TyC Sports.

En el citado escenario, Racing intentará sostener su competitividad en los mano a mano y River buscará cortar una racha negra para seguir con vida en uno de los dos frentes que le quedan.

Racing buscará mantener su buen presente

La Academia viene de disputar una dura seguidilla de cinco partidos en 16 días, atraviesa un desgaste físico importante y no contará con piezas clave como Juan Nardoni debido a que sufrió un desgarro y Matías Zaracho, quien arrastra una molestia muscular. Pese a ello, el equipo conducido por Gustavo Costas logró instalarse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores, buscará trasladar ese carácter competitivo a esta competencia y tiene en Facundo Cambeses, quien se afianzó en el arco, a una de las cartas de confianza para este cruce.

El conjunto de Avellaneda llegó a esta instancia luego de superar a Deportivo Riestra por 3-0, equipo con el que perdió River en el pasado fin de semana por el torneo Clausura.

River Plate se juega el todo o nada

Por su parte, el conjunto de Marcelo Gallardo vive un presente crítico: acumula cuatro derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde 2010, y fue despedido con insultos en el Monumental tras la caída ante Deportivo Riestra.

River ya quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer ante Palmeiras, se juega uno de sus últimos objetivos de la temporada y llegó a esta instancia del certamen tras ganarle a Unión de Santa Fe por penales. Además, podría afrontar el partido sin su capitán Enzo Pérez, aún afectado por un corte en la rodilla, mientras que, entre las variantes, se espera el regreso de Gonzalo Montiel y la posible inclusión de Lautaro Rivero en la defensa, mientras que en ataque Ignacio Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el once.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Mura o Gastón Martirena; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 18.00 / TV: TyC Sports