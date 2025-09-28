Robo a la casa del “Pulga” Rodríguez: la Policía detuvo a sus vecinos

La policía logró esclarecer el robo a la casa del Pulga Rodríguez, actual jugador de Colón de Santa Fe, y determinó que los responsables son dos de sus vecinos, de 13 años. Desde el primer momento, la hipótesis de un ingreso externo no parecía convincente y, con el correr de las horas, la investigación reveló otra posibilidad.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando Rodríguez denunció que, al regresar a su casa del country de Santo Tomé, notó que le faltaban joyas, perfumes e indumentaria deportiva. Según declaró, una abertura había quedado sin cerrar y esa habría sido la vía de ingreso de los ladrones.

Tras varios días de investigaciones, la policía constató que los responsables eran menores de 13 años que residen dentro del mismo barrio privado, que son inimputables penalmente según la legislación argentina.

Dada la edad de los involucrados, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia de Menores. La confirmación de que los autores pertenecen al mismo country generó fuerte sorpresa y comentarios entre los vecinos, ya que se trataba de un delito que, en un principio, parecía obra de delincuentes externos.