Rodrigo De Paul fue presentado oficialmente en el Inter Miami y se reencontrará con Messi

Inter Miami ha llamado la atención en el mundo del fútbol con una forma muy original de presentar a su nuevo jugador, Rodrigo De Paul. En lugar de optar por la típica conferencia de prensa, el club decidió hacer una presentación al estilo del cine del oeste.

Esta idea se relaciona con el apodo "Motorcito" que se le ha dado al mediocampista argentino, destacando su importancia en el equipo. En un video que se ha vuelto viral, De Paul aparece vestido como un sheriff, con botas y una placa, además de un colgante que replica la Copa del Mundo. También lleva unos aretes muy peculiares en forma de esposas.

En una escena, se sube a un auto personalizado que enciende al pulsar un botón con sus iniciales, mientras se visualiza el mensaje "The engine is on", lo que implica que su energía y compromiso están listos para el desafío. La presentación ha generado expectativas no solo por la llegada del jugador, sino también por el impacto que puede tener en la relación del club con Lionel Messi, en medio de negociaciones para asegurar su permanencia en el equipo

David Beckham, copropietario del club, ha expresado su admiración por De Paul, resaltando que su experiencia y pasión serán un gran aporte para Inter Miami. De Paul dejó el Atlético de Madrid tras cuatro temporadas, donde jugó 187 partidos y anotó 14 goles. El traspaso se ha valorado en unos 15 millones de euros. El futbolista ha mencionado que eligió Inter Miami por su deseo de competir y ganar títulos, esperando así dejar una huella en la historia del club.