Roland Garros: a qué hora juega hoy la final de dobles el argentino Horacio Zeballos

Horacio Zeballos y Marcel Granollers enfrentarán a Joe Salisbury y Neal Skupski este sábado en el Court Philippe-Chatrier, por la final de dobles masculino del Roland Garros 2025. La pareja número cinco venció en semis al francés Roger-Vasselin y al monegasco Nys, mientras que los británicos derrotaron a la dupla estadounidense King y Harrison.

Cómo llega la dupla Zeballos-Granollers

Granollers y Zeballos jugarán juntos su primera final en París y buscarán llevarse su primer Grand Slam en dobles. El español ya sabe lo que es jugar el partido decisivo porque lo disputó en 2014, pero no salió victorioso. El argentino, junto al español, jugó dos finales de Wimbledon y una de US Open, pero no pudo conquistar ninguno de los tres títulos.

En primera ronda vencieron a Miedler y Cabral, en la siguiente etapa se impusieron ante Erler y Frantzen, luego en la tercera rueda eliminaron a Gonzalez y Krajieck. Ya en cuartos de final derrotaron a Dodig y Luz, mientras que en las semifinales le ganaron a Roger-Vasselin y Nys.

Por otro lado, Joe Salisbury y Neal Skupski vienen de derrotar los N°9 del mundo, King y Harrisonun, y buscarán ganar su primer Roland Garros. Esta será su primera vez en una final de Grand Slam y el dúo buscará tener un porcentaje perfecto.

Zeballos y Granollers en la Final de Roland Garros, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN 2:

Canales 102 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 622 (SD) y 1622 (HD) de DirecTV

Canales 104 (SD) y 1009 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN 2 a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

A qué hora juegan Zeballos y Granollers en la Final de Roland Garros