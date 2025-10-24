Rosario Central e Independiente disputan sus partidos postergados

El duelo entre Sarmiento de Junín y Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 tendrá continuidad este viernes, luego de haber sido suspendido por la intensa lluvia que afectó la ciudad el día anterior. El árbitro Andrés Merlos decidió no dar inicio al segundo tiempo tras constatar que el campo de juego del estadio Eva Perón estaba completamente anegado, con charcos que impedían el normal desarrollo del partido. Televisará TNT Sports.

El primer tiempo se había disputado con dificultad, en un contexto marcado por las inclemencias climáticas, y finalizó sin goles. Ambos equipos debieron regresar a los vestuarios ante la incertidumbre de si el encuentro podría continuar. Finalmente, tras una espera y la revisión del terreno, Merlos resolvió suspender el partido, priorizando la seguridad de los futbolistas y del espectáculo.

Formaciones

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba o Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

En el otro duelo del día Independiente se enfrentará a Platense este viernes desde las 18:00 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 6 del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Luis Lobo Medina y transmitido en vivo por TNT Sports. El partido fue postergado debido a los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile y la posterior clausura del estadio para el público.

El Rojo jugará en Avellaneda el partido adeudado ante Platense, aún en la búsqueda de su primer triunfo en el Torneo Clausura. Por otra parte, el equipo dirigido por Cristian “Kily” González llega con poco margen de error y necesita ganar de manera urgente para aliviar el mal momento que atraviesa.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabaleta o Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Rodrigo Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Gonzalo Goñi, Óscar Salomón, Bautista Barros Schelotto; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.