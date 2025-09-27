Rosario Central goleó por 3-0 a Gimnasia y se llevó una valiosa victoria del estadio Juan Carmelo Zerillo, por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Alejo Véliz, Ángel Di María y Enzo Giménez fueron los autores de los goles del Canalla ante el Lobo, que terminó el encuentro con un hombre de menos

Luego de una gran jugada de Di María en la conducción, Enzo Copetti recibió del Fideo por la banda derecha y apenas pisó el área rival lanzó un centro raso tan preciso como punzante, que Véliz mandó a guardar tras haber anticipado a la zaga central del Lobo en el área chica.

Ya en el segundo tiempo, las malas noticias para los dueños de casa no dejaron de brotar. Al minuto 15, Fabricio Corbalán vio la segunda amarilla y el juez no tuvo más remedio que expulsarlo. Sin embargo, eso no fue todo: al minuto 21, Merlo anotó el tanto de la igualdad, festejó a pura emoción, pero Echenique anuló el grito por una falta previa.

Más tarde, y en tan sólo cuatro minutos, los visitantes ampliaron la ventaja con el segundo y tercer grito. Primero fue Enzo Giménez, quien apenas ingresó desde el banco estampó un cabezazo que infló la red rival, y luego le llegó el turno a Di María, quien frotó la lampara y a pura gambeta selló el marcador final.