Rosario Central inauguró un busto en homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Miguel Ángel Russo, figura emblemática en la historia reciente de Rosario Central, fue homenajeado este domingo por la Academia Rosarina con la inauguración de un busto en bronce en las instalaciones del club, a pocos metros del estadio Gigante de Arroyito. La obra del escultor Matías Fernández lo retrata de traje, elevado sobre el escudo del club y el trofeo de la Copa de la Liga Profesional 2023, torneo que marcó su único título de Primera División con el equipo.

El vínculo entre Russo y la institución se manifestó en las repetidas ovaciones del público cada vez que volvió al Gigante como visitante al frente de otros equipos. Aunque nunca vistió la camiseta como jugador, su huella quedó por los cinco ciclos que dirigió al club y por más de 300 partidos al frente del primer equipo, consolidando un afecto mutuo entre entrenador y simpatizantes.

En el acto de descubrimiento del busto estuvieron presentes familiares del entrenador, entre ellos su hijo Nacho. El club describió la ceremonia como un momento íntimo y emotivo; además, se informó que las cenizas del técnico fueron esparcidas en distintos sectores del estadio para que su recuerdo permanezca en cada rincón del Gigante.

Los registros estadísticos de Russo en Rosario Central reflejan cinco etapas: 1997-1998, 2002-2004, 2009, 2012-2014 y 2023-2024. Dirigió 301 partidos, con 118 victorias, 88 empates y 95 derrotas. Entre sus logros, destaca el ascenso a Primera en 2013 y la consagración en la Copa de la Liga 2023, hitos que explican la profunda relación entre el entrenador y la hinchada canalla.