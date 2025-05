Marcos Moneta ganó el premio a mejor Try del Año en los SVNS Awards 2025, luego de la Gran Final de Los Ángeles, en la que Los Pumas 7's se quedaron con el cuarto puesto del torneo.

El back argentino recibió la distinción por la conquista que logró en las semifinales en la que el combinado nacional venció a Australia por 31-7 en Hong Kong, torneo que quedaría en manos del conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora tras superar a Fiji en la final.

En el segundo tiempo, Moneta tomó una pelota que Tobías Wade recuperó en mitad de cancha, desbordó por la punta para patear y ganó la carrera para llegar al ingoal rival. Tobías Wade recuperó la pelota, la pasó al Rayo que corrió muchísimos metros, tiró un kick al fondo y pudo apoyar en las semifinales del Seven de Hong Kong.

La acción de Moneta fue elegida sobre la de Simon Desert en Francia vs. Fiji (Ciudad del Cabo), Anton Legorburu en España vs. Nueva Zelanda (Vancouver) y Vuiviwa Naduvalo en Fiji vs. Francia (Dubai).

Luciano González Rizzoni, Mejor Jugador del Año

El riojano fue el mejor acarreador con 137 acarreos en la temporada, apoyando su histórico try número 150 en Vancouver. A los 28 años, ocupando el tercer lugar en quiebres ofensivos en la temporada y contribuyó más off-loads, tackles y robos que cualquier otro. Mientras que fue nombrado Jugador de la Final en tres de sus últimos nueve torneos.

En la votación, González Rizzoni superó a su compañero en Los Pumas 7's, Marcos Moneta (lo ganó en 2021), y al español Pol Pla.