Ruptura en la ruta: el colectivo de Atlético enfrentó problemas en el camino hacia Salta

Este martes, a las 13:30 horas, el plantel del Club Atlético Tucumán inició su viaje hacia Salta, partiendo del complejo José Salmoiraghi. Sin embargo, a tan solo media hora de recorrido, cerca de la entrada a Ticucho, el ómnibus sufrió una avería que lo dejó fuera de servicio. La falla mecánica fue atribuida a la rotura de una manguera de agua, según indicó uno de los técnicos que se desplazó para brindar asistencia al vehículo averiado.

Ante esta situación, se notificó de inmediato a la empresa de transporte, que decidió enviar un nuevo ómnibus con el objetivo de prevenir complicaciones mayores durante el trayecto. La delegación, liderada por el director técnico Lucas Pusineri y el manager Miguel Abbondándolo, aguardó aproximadamente 45 minutos hasta la llegada de la unidad de reemplazo. A pesar del inconveniente, los integrantes del equipo mantuvieron una actitud positiva y se expresaron con humor sobre el retraso. Uno de ellos mencionó: "Por algo pasan las cosas, vamos a seguir enfocados en mañana", refiriéndose al partido que se llevaría a cabo al día siguiente a las 19:30 horas.

El cambio de ómnibus no afectó la buena atmósfera que caracteriza al equipo, que llega a este encuentro con un notable impulso tras haber eliminado a Boca Juniors en un reciente partido celebrado en Santiago del Estero. Una vez que el plantel llegue a Salta, se tiene previsto que se hospede en el Hotel de la Liga.

Se anticipa que al menos 10.000 hinchas del Atlético Tucumán acompañen al equipo en Salta, donde se enfrentarán en el cruce de octavos de final de la Copa Argentina. Para aquellos que deseen adquirir tickets, se habilitarán ventas en la boletería sur del estadio Padre Martearena, dirigidas específicamente a los simpatizantes de Atlético, desde las 13:00 hasta las 17:00 horas del día del partido.