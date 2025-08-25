Boca venció a Banfield por 2-0 en la Bombonera con goles de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, en un partido que marcó su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura. El equipo de Miguel Ángel Russo empieza a mostrar señales claras de recuperación tras un arranque irregular.

En conferencia de prensa, el entrenador se mostró sereno pese al buen momento: “Estamos tranquilos, pensando en todo lo que viene. Vamos partido a partido. Estamos bien de la cabeza y convencidos de nuestro trabajo. Creo que tenemos un buen juego”, aseguró.

Russo también destacó la sana competencia interna en el plantel: “Cada uno tiene que elevar su nivel y mantenerse, que es lo más difícil. Eso es lo que buscamos. Vamos por buen camino”.

Pero el elogio más contundente fue para Leandro Paredes, una de las grandes figuras de la noche:

“Juega a un nivel muy alto, resuelve muy simple y tiene una velocidad distinta a la de los demás. Tiene una categoría que es diferente. Es uno de los mejores jugadores que dirigí. Por suerte, lo tenemos en Boca”, expresó el DT.

El próximo compromiso del Xeneize será el domingo 31 de agosto ante Aldosivi, en Mar del Plata, por la séptima fecha del campeonato. Aún se espera la confirmación oficial de la AFA sobre la posible presencia de público visitante en el estadio José María Minella.