En un ambiente marcado por la tensión y la expectativa, Miguel Ángel Russo, entrenador de San Lorenzo, se presentó en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de su equipo en la semifinal del Apertura. La derrota por 1-0 frente a Platense dejó al conjunto azulgrana fuera de la competencia, y en este contexto, las especulaciones sobre el futuro de Russo comenzaron a tomar protagonismo.

Los rumores que lo vinculan nuevamente con Boca, club donde tuvo un paso anterior y exitoso, no tardaron en surgir tras la finalización del encuentro. Sin embargo, el entrenador optó por desviar la atención de estos comentarios, centrándose en el presente inmediato de su equipo. "Hablo de San Lorenzo, nada más", afirmó con firmeza, dejando claro que su enfoque está en su actual rol y en las necesidades del club que dirige.

La insistencia de los periodistas, en particular de Antonio Arrighi, corresponsal de TyC Sports, no logró obtener una respuesta concreta sobre su futuro. Russo, de manera tajante, rechazó la posibilidad de discutir sus planes a largo plazo, indicando que no estaba dispuesto a abordar el tema en ese momento. "No la hagas porque no te voy a responder nada", expresó, reafirmando su decisión de no entrar en detalles sobre especulaciones ajenas a su labor en San Lorenzo.

A pesar de sus intentos por mantener el enfoque en su equipo, la negativa de Russo a desmentir las versiones sobre su vinculación con Boca dejó abierta la puerta a la incertidumbre. En un cierre que reflejó su determinación, reiteró: "En el día de hoy no te respondo nada, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo quiera". Con su postura, Russo no solo se convirtió en el centro de atención, sino que también dejó entrever que el futuro podría deparar sorpresas, mientras tanto, su compromiso con San Lorenzo se mantiene como la prioridad.