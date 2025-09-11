Llegó la noticia aguardada por el mundo xeneize: Miguel Ángel Russo se reintegró a los entrenamientos de Boca Juniors. Tras diez días difíciles marcados por una infección urinaria que lo obligó a internarse, el entrenador de 69 años retomó este jueves la conducción activa de las prácticas del plantel.

Durante la última semana, Russo evidenció un notable agotamiento físico y permaneció sentado en los bancos de suplentes en los partidos más recientes. Ante la persistencia de molestias se le practicaron estudios a comienzos de la semana pasada; esos exámenes confirmaron la afección y motivaron su internación por cuatro días en la Clínica Fleni. La alta médica se otorgó para que continuara la recuperación en su domicilio, no como autorización automática para volver al trabajo.

El cuerpo médico del club siguió de cerca la evolución y le pautó una rutina kinesiológica destinada a recuperar tonicidad y movilidad. Si bien el entrenador manifestó gran ansiedad por regresar al ruedo, los profesionales recomendaron algunos días adicionales de reposo para evitar recaídas. Tras un fin de semana de mejoría, hoy Russo se presentó en el entrenamiento habitual en la Bombonera, previo al compromiso del fin de semana, y reasumió la dirección de los ejercicios del plantel, luego de haber delegado temporalmente en Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico la preparación para la octava fecha del Torneo Clausura.

La posibilidad de viajar al Gigante de Arroyito

El deseo del DT por volver tiene motivos deportivos y personales. Además de su responsabilidad profesional y liderazgo sobre el grupo, Russo guarda un vínculo afectivo especial con Rosario Central: ese club y su estadio, el Gigante de Arroyito lo han reconocido como una de sus figuras históricas. Pese a que en esta ocasión le tocará enfrentar al Canalla, el entrenador manifestó su voluntad de no perder la experiencia de sentir el calor de esa plaza.

Si bien su presencia en el banco aún no fue formalmente confirmada por la institución, desde el entorno del cuerpo técnico aseguran que todo indica que Russo acompañará a la delegación en el viaje a Santa Fe. De concretarse, el regreso al Gigante de Arroyito podría incluir además un reconocimiento de la hinchada local hacia su figura.

En términos deportivos, la reincorporación de Russo supone la vuelta de su planificación y su impronta en la preparación del equipo de cara al choque con Rosario Central, un compromiso que el club afrontará con la expectativa de trasladar la recuperación personal del entrenador a un desempeño colectivo sólido.