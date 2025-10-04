Sarmiento y Gimnasia jugarán este sábado desde las 14.30 en el Estadio Eva Perón, por el Torneo Clausura. Pese a seguir en la parte de abajo tanto en la tabla anual como en la de promedios, el cuadro de Junín se ilusiona con meterse en playoffs y recibe al Lobo, que atraviesa una crisis institucional y solo ganó uno de sus últimos siete partidos.

Luego de dos triunfos consecutivos en los que no recibió goles ante Aldosivi y Barracas Central, el Verdolaga cayó ante Talleres con un polémico gol de Nahuel Bustos.

De todos modos, estos últimos resultados le alcanzaron para tomar algo de aire en la lucha por la permanencia, logrando alejarse de las complicaciones por tabla anual, aunque no del todo en los promedios, donde tiene un coeficiente de 1,009, apenas superior al 0,731 de San Martín de San Juan, que estaría bajando a la Primera Nacional.

El mal pasar del Tripero no hizo más que acrecentarse tras la goleada por 3 a 0 que le propinó Rosario Central en El Bosque, con un gol de Ángel Di María que siguió hiriendo al Lobo a pesar del pedido de disculpas inmediato.

De esta forma son tres las derrotas consecutivas del equipo de La Plata, que hace cuatro no gana, perdió cinco de los últimos seis y solamente marcó dos goles a lo largo de todo septiembre.

En el medio, hay atraso en el pago de sueldos del plantel profesional y varios empleados del club. Para colmo, recibió la mala noticia de la lesión de Facundo Di Biasi, que se ausentará unos ocho meses por la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En San Juan

San Martín de San Juan e Instituto se enfrentarán por la 11.ª fecha del Torneo Clausura este sábado, desde las 16.45, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

El equipo de Leandro Romagnoli viene de empatar 2-2 ante Platense en un partido que tenía ganado pero se le terminó escapando en el minuto 95 gracias al tanto de Maximiliano Rodríguez, que desató la locura de los hinchas del Calamar.

San Martín de San Juan tiene 19 puntos en la tabla anual y ocupa el anteúltimo lugar, pero como Aldosivi está descendiendo también por promedios libera cupo y el Santo estaría volviendo a la Primera Nacional.

El equipo que está más cerca es Talleres, con 23, y un poco más arriba están Godoy Cruz con 25 unidades y Gimnasia con 26. Con seis fechas para finalizar la temporada, el conjunto cuyano está obligado a sumar de a tres contra Instituto si quiere seguir soñando con la permanencia.

Por su parte, el combinado cordobés atraviesa un momento irregular, con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones.

Los dirigidos por el Gato Oldrá están novenos en la Zona B con 11 puntos, uno menos que Atlético Tucumán y Sarmiento, los últimos que a día de hoy estarían clasificando a los playoffs, por lo que un triunfo en San Juan lo dejaría muy bien parado pensando en la recta final.

A las 19 dos partidos

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán por la 11.ª fecha del Torneo Clausura este sábado, desde las 19.00, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro.

El conjunto tucumano viene de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Vélez en Liniers, pero se mantiene séptimo en la zona con 12 puntos en puestos de clasificación. Sin embargo, Instituto está noveno con 11 y el propio Platense marcha décimo con 10 unidades, por lo que no tiene margen de error si quiere jugar los playoffs.

Por otro lado, los dirigidos por Kily González vienen de conseguir un agónico empate contra San Martín de San Juan en Vicente López que le dio algo de aire en sus intenciones de meterse entre los ocho mejores y repetir lo hecho en el Apertura, donde se consagró campeón. Un triunfo en Tucumán hará que supere al Decano en la Zona B y termine la fecha en puestos de playoffs.

El último de FDK

Huracán y Banfield se enfrentarán por la 11.ª fecha del Torneo Clausura este sábado, desde las 19.00, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Globo acumula seis partidos sin ganar desde la dura eliminación contra Once Caldas de Colombia por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando perdió 3-1 como local y se despidió del torneo intercontinental.

Después de dicho golpe, el equipo dirigido por Kudelka no pudo volver a sumar de a tres y registra cuatro empates (1-1 contra Unión e Independiente Rivadavia; y 0-0 ante San Lorenzo y Vélez) y una derrota (2-0 frente a Racing). Actualmente está 11.º en la Zona A y se está quedando afuera de los playoffs, por lo que necesita reencontrarse con la victoria ante su gente si quiere meterse en octavos.

El Taladro tiene un andar irregular en el Clausura ya que ganó cuatro encuentros, empató dos y perdió los cuatro restantes.

Más allá de que está con 14 puntos, igualando la línea de Boca, Argentinos Juniors y Central Córdoba —últimos en clasificarse a octavos hoy— la mente de Banfield está en salvarse definitivamente del descenso. Actualmente tiene 28 puntos en la anual y está a nueve de San Martín (SJ), que se ubica en la zona roja de la tabla.

En el Gran Buenos Aires

La jornada del sábado terminará con el duelo entre el Granate y el Ciclón, dos protagonistas de la Zona B que quieren seguir acercándose a la cima.

Lanús está atravesando un gran momento hace varias semanas. Además de clasificar a las semifinales de la Sudamericana tras eliminar a Fluminense en Brasil, es uno de los animadores de su zona. Con tres triunfos seguidos, el Granate acumula cinco sin conocer la derrota, suma 17 puntos y si gana ante el Ciclón, seguirá prendido y en puestos de playoffs.

La Conmebol multó insólitamente al club con 10.000 dólares por el festejo de Marcelino Moreno ante el Flu, donde agradeció a Dios.

San Lorenzo viene de vencer 2-0 a Godoy Cruz y volvió a ganar por dos goles después de más de un año. En medio de la crisis institucional, Damián Ayude reveló el pacto que tiene con el plantel para ignorar todo el caos extrafutbolístico que rodea al club.

Sergio Costantino, quien fue uno de los candidatos a presidente en las últimas elecciones y ahora tiene chances de presidir la Comisión Directiva transitoria que se decidirá el 13 de octubre, aseveró: "Tenemos un plan para salir de la crisis". En cuanto a lo futbolístico, todo indicaría que el DT repetiría equipo por tercer encuentro consecutivo.

Resumen

La jornada arranca a las 14.30 en Junín con el partido entre Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata. Desde las 16.45 en San Juan, San Martín recibe a Instituto. A las 19 habrá dos encuentros: Huracán-Banfield y Atlético Tucumán-Platense. La fecha se cierra desde las 21.15 con el partido entre Lanús y San Lorenzo.