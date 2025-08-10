Salen a la venta las entradas para Atlético Tucumán vs. Newell's por la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina informó sobre la venta de entradas para el público decano que quiera asistir al Estadio Padre Martearena en Salta, donde Atlético se medirá con Newell's por los octavos de final el día miércoles 13 desde las 19:30.

En Tucumán, los hinchas que quieran su entrada podrán adquirirlas en las boleterías de La Liga Tucumana (Av. Sarmiento 365) a partir del lunes 11 y hasta el martes 12 de agosto de 10 a 17 horas.

En Salta, se podrá comprar el día del partido (miércoles 13) en la boletería SUR del estadio, de 13 a 17 horas.

Precios:

Menores: $25.000

Populares: $35.000

Plateas: $50.000

Más información: Copa Argentina