La crisis institucional en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo: la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de Socios resolvió convocar a una Asamblea Extraordinaria para el lunes 22 de septiembre a las 18.30, en el estadio Pedro Bidegain.

El principal objetivo será la elección de los 20 miembros que integrarán la nueva Comisión Directiva transitoria, en un contexto marcado por la acefalía provocada por la renuncia masiva de los anteriores dirigentes.

El temario de la Asamblea: los puntos clave para el futuro institucional

El Orden del Día establecido por la Mesa Directiva contempla tres puntos fundamentales:

Designación de tres asambleístas para que, en representación de la Asamblea, consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva, según lo estipula el artículo 54 del Estatuto Social. Consideración de las renuncias presentadas por los integrantes de la Comisión Directiva saliente, que dejaron al club en una situación de acefalía, conforme al artículo 45° del Estatuto. Tratamiento y votación del llamado a elecciones extraordinarias, junto con la elección de 20 miembros para conformar la nueva Comisión Directiva transitoria.

La convocatoria se realiza en medio de una profunda incertidumbre institucional. La dimisión de trece miembros de la conducción anterior dejó al club sin autoridades formales, y ahora serán los socios, a través de sus representantes, quienes deberán definir el rumbo inmediato de San Lorenzo.