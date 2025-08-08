San Lorenzo le ganó a Vélez y es líder de su zona

San Lorenzo venció a Vélez por 1-0, en el Nuevo Gasómetro por la 4ª fecha del Torneo Clausura 2025 y se convirtió en el nuevo líder de la Zona B. Con gol de Alexis Cuello, el Ciclón se repuso de la dura eliminación de la Copa Argentina a manos de Tigre y logró una importante victoria de local ante el siempre difícil equipo de Guillermo Barros Schelotto, que jugará octavos de final de Copa Libertadores la semana que viene.

El equipo de Damián Ayude alcanzó los tres puntos merecidamente, con un juego compacto y aprovechando los graves errores del rival en defensa. Así, luego de tres partidos consecutivos sin goles a favor, y tras la eliminación en la Copa Argentina, el Ciclón se recuperó en el Bajo Flores.

El equipo de Boedo sorprendió en el arranque del partido a dejar en el banco al goleador Andrés Vombergar, quien había marcado 9 de los 16 tantos de San Lorenzo en 2025, y la apuesta salió bien. Su reemplazante, Alexis Cuello, aprovechó una de las tantas jugadas claras del local y facturó: Ezequiel Cerutti le ganó el duelo al defensor Lisandro Magallán, desbordó por derecha y asistió al ex-Almagro que metió el único gol del partido.

La respuesta del Fortín nunca llegó, ya que la visita no encontró el ritmo de juego en el Nuevo Gasómetro y casi no le llevó trabajo al arquero Orlando Gill. Es más, fue Tomás Marchiori, el 1 de Vélez, quien salvó en más de una oportunidad la caída de su arco. Así, el triunfo de San Lorenzo fue ratificado en el desarrollo del juego.

De esta manera, el Ciclón visitará en la próxima fecha al último campeón, Platense, el sábado 16 a las 14.15. En tanto, los de Guillermo Barros Schelotto ya piensan en el duelo de ida por los octavos de final de la Libertadores ante Fortaleza, que se llevará a cabo este martes en Brasil. /C5N