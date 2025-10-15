La comisión directiva de San Martín informó que presentará su renuncia antes de que concluya octubre, decisión que afectará a casi la totalidad de sus integrantes. Se designará a una Junta Fiscalizadora con el mandato de asumir la administración transitoria del club y organizar los pasos siguientes, entre ellos el llamado a elecciones para renovar autoridades. La determinación fue consensuada en una reunión celebrada ayer, en la que se decidió dar un paso al costado ante la situación institucional.

La medida se inscribe en un contexto de malestar entre socios y pérdida de respaldo en las tribunas, a raíz de reiterados fracasos deportivos y resultados adversos en los últimos años. La eliminación en la primera fase del reducido frente a Deportivo Morón profundizó la crisis institucional y motivó la renuncia del presidente Rubén Moisello, quien comunicó su decisión al tiempo que anunció el adelantamiento del cronograma electoral.

El oficialismo busca una transición ordenada que permita a las futuras autoridades diseñar el proyecto deportivo para 2026; entre las definiciones pendientes se encuentra la continuidad del entrenador Mariano Campodónico, cuya permanencia dependerá de la nueva conducción. Moisello afirmó que, si bien parte del público y de la masa societaria pedía continuidad, el desgaste y la distancia con amplios sectores influyeron en la resolución de dar un paso al costado.