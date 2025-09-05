Otra dura cachetada recibió el Ciruja en el torneo de la Primera Nacional. Sin respuestas, San Martín cayó en su visita a Munro por 2 a 0 ante Colegiales y sumó su segunda caída en fila.

El local se quedó con los tres puntos en el marco de la fecha 30 del campeonato en el duelo disputado en el estadio Libertadores Unidos gracias a los goles de Zicarelli y Rasso. El Santo terminó con un hombre menos por la expulsión de Aníbal Paz.

Los dirigidos por Mariano Campodónico hace tres fechas que no suman de a tres y el objetivo de pelear por el primer lugar de su zona a esta altura ya parece algo imposible (faltan cuatro fechas para la finalización del torneo). Los de Ciudadela siguen a seis puntos del líder, Deportivo Madryn, pero los del sur del país tienen un partido menos. Además preocupa la falta de gol: hace tres partidos que San Martín no anota un tanto.

En la próxima fecha el Santo recibirá en La Ciudadela a Atlanta. El duelo ante el Bohemio se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 14 horas.