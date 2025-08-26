San Martín empató con All Boys en Floresta y quedó lejos del puntero

Con la intención de poder cosechar una victoria que lo acercara nuevamente al líder de la zona de la Primera Nacional, San Martín se presentó en el estadio Islas Malvinas de Floresta para enfrentar a All Boys.

El duelo ante el Albo correspondiente a la fecha 28 del torneo terminó 0 a 0. En un partido parejo, no se sacaron ventajas y ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador. El equipo de Mariano Campodónico tuvo las mejores chances de gol pero no fue preciso para poder concretar.

Con este resultado el Santo suma 44 unidades y por lo tanto quedó a seis puntos de diferencia de Deportivo Madryn que sigue mandando en la Zona A.

En la próxima fecha San Martín recibirá en La Ciudadela a Arsenal de Sarandí. Será el domingo 31 de agosto a partir de las 21 horas.