San Martín enfrenta a Arsenal en un partido clave para ambos

Este domingo, a las 21:00, San Martín de Tucumán y Arsenal se enfrentarán en La Ciudadela por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. Un partido crucial para ambos equipos, dirigidos por Mariano Campodónico y Darío Franco, respectivamente.

Así llega San Martín de Tucumán al partido vs. Arsenal

El equipo local, San Martín de Tucumán, se ubica tercero en el Grupo A, a 6 puntos del líder. Con 28 partidos jugados, el "Santo" buscará aprovechar su localía para sumar de a tres y achicar la diferencia con el puntero, mostrando solidez defensiva con un promedio de 0.89 goles por partido.

Últimos partidos de San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán 2 - 1 Deportivo Maipú, miércoles 20 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

San Martín de Tucumán 0 - 0 Alvarado, domingo 17 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Deportivo Madryn 3 - 1 San Martín de Tucumán, domingo 10 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Así llega Arsenal al partido vs. San Martín de Tucumán

Por su parte, Arsenal llega a Tucumán ubicado en la decimoctava posición del mismo grupo, en puestos de descenso. El equipo de Darío Franco intentará sumar puntos valiosos en su visita al "Santo", mejorando su promedio goleador de 1 gol por partido.

Últimos partidos de Arsenal

Arsenal 2 - 1 Güemes, sábado 23 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Patronato 1 - 0 Arsenal, domingo 17 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Arsenal 2 - 0 Ferro Carril Oeste, domingo 10 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Últimos encuentros entre ambos

Arsenal 0 - 1 San Martín de Tucumán, sábado 26 de abril de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Arsenal 1 - 1 San Martín de Tucumán, sábado 24 de agosto de 2024, Temporada Regular, Primera Nacional

San Martín de Tucumán 3 - 0 Arsenal, sábado 6 de abril de 2024, Temporada Regular, Primera Nacional

El partido se disputará el hoy domingo a las 21:00 en el Estadio La Ciudadela, la transmisión de TV estará a cargo de TyC Sports.