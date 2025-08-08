San Martín se presentará el próximo domingo desde las 15:30 horas en el sur del país ante Deportivo Madryn en el marco de la fecha 26 del torneo de la Primera Nacional.

Será un duelo crucial para los dirigidos por Mariano Campodónico que buscarán recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Zona A.

Desde el club de Ciudadela informaron que el equipo estrenará camiseta ante Madryn. Se trata de una casaca alternativa que lucirá el Ciruja.