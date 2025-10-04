San Martín de Tucumán igualó 2 a 2 ante San Miguel y cerró la fase regular de la Primera Nacional en el 6° lugar de la Zona A. Como consecuencia, perdió la posibilidad de contar con ventaja deportiva y deberá disputar el primer cruce del Reducido como visitante.

El sistema del torneo establece que los clubes ubicados entre el 2° y el 8° puesto de cada zona acceden al Reducido por el segundo ascenso. En esta instancia, el equipo mejor posicionado será local y, en caso de empate, avanzará de ronda por ventaja deportiva.

La primera fase del Reducido se jugará a partido único, en la cancha del mejor clasificado. Así quedarían los cruces al día de hoy:

Atlanta (2°A) vs. Agropecuario (8°B)

Estudiantes (2°B) vs. Patronato (8°A)

Tristán Suárez (3°A) vs. Temperley (7°B)

Morón (3°B) vs. Deportivo Maipú (7°A)

San Miguel (4°A) vs. Chaco For Ever (6°B)

Estudiantes de Río Cuarto (4°B) vs. San Martín de Tucumán (6°A)

San Martín (5°A) vs. Gimnasia de Jujuy (5°B)

Para determinar la localía entre los dos equipos que finalicen 5°, se toma en cuenta la posición en la tabla general. Si empatan en puntos, se desempata por diferencia de gol, cantidad de goles a favor y, en última instancia, por sorteo.

¿Puede cambiar el rival de San Martín?

Sí, aunque no cambiará su condición de visitante ni la desventaja deportiva. El "Santo" jugará fuera de casa sí o sí.

Dos escenarios pueden modificar el cruce actual: