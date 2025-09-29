San Martín, despojado ya de la ilusión por el primer ascenso, debe conformarse con asegurar su lugar en el Reducido que definirá el segundo cupo a la Liga Profesional.

El Santo empató 1-1 con Quilmes en Ciudadela; Federico Pérez había puesto en ventaja a la visita y Darío Sand igualó para el conjunto tucumano desde el punto penal, resultado que sella la clasificación al minitorneo que se avecina.

