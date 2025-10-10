San Martín le pega otro golpe a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro
En una tarde intensa en el Nuevo Gasómetro, San Martín de San Juan logró un respiro vital al imponerse 1-0 sobre San Lorenzo, un triunfo que, más allá de la alegría efímera, trae alivio concreto en la lucha por evitar el descenso. Mientras los visitantes celebraban la victoria que despeja momentáneamente su horizonte, la tribuna del Ciclón estalló en furia ante el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia, un episodio que añade tensión institucional al mal momento futbolístico del club.