Noche para el olvido, si las hay, para los hinchas de San Martín. El Ciruja llegó a Salta con la expectativa de defender el liderazgo, pero un bajo rendimiento futbolístico pone ahora en riesgo su continuidad en la cima. Eso dependerá de los resultados que obtengan Atlanta y San Miguel.

En el estadio David Michel Torino de “La Linda” el Santo cayó 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro por los goles de Osores, en contra, y de Reynaga. Encima, Gonzalo Turbo Rodríguez quien había ingresado en el segundo tiempo, se fue expulsado a los pocos minutos de haber pisado el campo de juego.

El delantero de Aguilares no le esquivó a los micrófonos al final del partido y dijo: “antes que nada pedirle disculpas a la gente, me hago cargo de mis reacciones, de mis actos dentro del campo de juego. Entiendo que hicieron un gran esfuerzo para venir a acompañarnos y nosotros le pagamos así, creo que no se lo merecen”.

“Ya hablé con mis compañeros también y me disculpé, me hago responsable de lo que hice”, agregó el atacante.